Иппотерапия для особенных детей. Фестиваль конного спорта прошел в Котельниках

В Котельниках в субботу, 5 октября, соревновались особенные наездники. Ребята с ДЦП и синдромом Дауна выступали в конной выездке. Международный фестиваль «Золотая осень» уже в 14 раз собирает в Подмосковье детей и подростков, жизнь которых изменила иппотерапия.

Источник фото: телеканал «360»

Занятия с лошадьми помогли этим ребятам не только укрепить мышцы — многие начали самостоятельно двигаться, стали более общительными и уверенными в себе.

Женя Чернявская еще четыре года назад боялась подойти к лошади. Едва пересилила себя: врачи рекомендовали иппотерапию, чтобы укрепить мышцы ног и рук. Ведь у Жени — ДЦП. Но как только девушка стала уверенно держаться в седле, ее жизнь полностью изменилась.

«Координация улучшилась, занятия имеют физическую нагрузку, конечно, и мышцы прокачивают, и координация улучшается», — объяснила Евгения Чернявская, участница фестиваля «Золотая осень».

Источник фото: телеканал «360»

Занятия помогли не только укрепить мышцы. Стеснительная от природы девушка, чью неуверенность еще и усиливал недуг, стала совсем другой. Конный спорт, говорит Женя, воспитал железный характер. Сегодня она — участник фестиваля конного спорта «Золотая осень». Здесь собрались дети и подростки с разными диагнозами: ДЦП, аутизм, нарушения опорно-двигательного аппарата. Все, кому лошади помогают в реабилитации.

«Фестиваль стал уже международным, у нас есть гости и из Белоруссии, и из других регионов РФ и городов Подмосковья. Это все связано с тем, что в этом году 90 лет Подмосковью, и наш фестиваль проходит в рамках празднования такой круглой юбилейной даты», — объяснил Андрей Булгаков, глава городского округа Котельники.

Соревнуются ребята в конной выездке. Со стороны кажется, что задания просты. Например, сидя верхом, снять игрушку с шеста. Но для многих ребят даже это непросто — учатся месяцами.

Источник фото: телеканал «360»

«Почти 300 человек — это большое количество детей, которые имеют проблемы со здоровьем, занимаются с лошадьми. Иппотерапия — очень важное занятие, которое в нашей спортивной школе „Белка“ практикуются, и очень большое количество ребят получают помощь», — уточнил Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.

Женя свою дистанцию прошла быстро. Правда, результатами не совсем довольна.

«Хотелось лучше. Например, с игрушкой, лошадь испугалась, пришлось подводить ее. А так — более менее», — поделилась Евгения Чернявская, участница фестиваля «Золотая осень».

Источник фото: телеканал «360»

Обидно девушке не из-за наград — приз здесь получает каждый участник, главное в этом фестивале — просто собрать вместе всех, кому интересен конный спорт. Но свои недочеты Женя обещает исправить, и тренироваться еще больше, чтобы доказать самой себе, что она лучшая.