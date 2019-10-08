И.о. главного тренера «Динамо» назначили Кирилла Новикова

ФК «Динамо» возглавил Кирилл Новиков. Руководство клуба назначило 38-летнего спортсмена исполняющим обязанности главного тренера. Футболистам предстоит «исправить ошибки и двигаться вперед».

Генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин подчеркнул, что управление командой Новиков взял на себя «без каких-либо условий и требований». Его слова привела пресс-служба футбольного клуба.

«Мы благодарны Кириллу Александровичу за то, что он согласился взять на себя управление главной командой в очень непростой для клуба момент. <…> Оказываем ему полное доверие и помощь в работе», — сказал Белкин.

Он напомнил, что у предыдущего тренерского состава не вышло добиться нужных результатов.

«Сейчас нам предстоит исправить ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы», — заключил гендиректор клуба.

«Динамо» справедливо отправило Хохлова в отставку. Но его работу нельзя назвать плохой Подробнее

Сам Кирилл Новиков поблагодарил «Динамо» за поступившее предложение и оказанное доверие.

Футболисты «Динамо» проиграли «Оренбургу» в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги. После этого в отставку подал Дмитрий Хохлов, занимавший должность главного тренера клуба.