Спорт 19 ноября 2022, 22:25 Инцидент с избиением арбитра на хоккейном матче рассмотрит дисциплинарный комитет ВФСО «Трудовые резервы»: федерация хоккея Москвы рассмотрит случай нападения на арбитра Unsplash

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Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Москвы 24 ноября рассмотрит происшествие с избиением арбитра во время любительского матча. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФСО «Трудовые резервы».

«Заседание спортивно-дисциплинарного комитета состоится в четверг», — заявили в пресс-службе физкультурно-спортивного общества.

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Комитет рассмотрит дело об избиении судьи одним из игроков.

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Инцидент произошел 19 ноября во время матча лиги «Трудовые резервы» между командами «Леопарды» и Revol Ice на «Чкалов-Арене». Защитник «Леопардов» Михаил Утенков, получивший удаление на две минуты, не справился с эмоциями и избил судью клюшкой. Травмированный судья не смог продолжить работу, «Леопардам» засчитали техническое поражение.

Национальная хоккейная лига сообщила, что Кубок мира по хоккею не будут проводить в 2024 году. В мае этого года сборной России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года.