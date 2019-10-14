Интрига до последнего мяча. В Одинцове стартовал чемпионат России по волейболу

Давние соперники подмосковное «Заречье» и санкт-петербургская «Ленинградка» открыли чемпионат России по волейболу. Первый матч прошел в Одинцовском волейбольном центре. Игра складывалась непросто. Между командами был небольшой разрыв — всего в несколько очков. Кто же одержал победу — в материале «360».

Стартовал чемпионат России по волейболу. Первую игру провели подмосковное «Заречье» и санкт-петербургская «Ленинградка». В первой партии грамотные подачи Марии Воробьевой оказались сложными для соперниц. Поэтому подмосковные спортсменки лидировали со счетом 6:2.

Первая партия закончилась со счетом 25:17 в пользу Подмосковья. Трибуны ликовали. Но болельщики «Ленинградки» надежды не теряли и продолжали шумно поддерживать своих игроков.

Источник фото: телеканал «360»

«Ехали всю ночь, чтобы болеть за нашу любимую команду. Пятый год приезжаем в Одинцово. Но пока ситуация не в нашу пользу. Мы надеемся нашей поддержкой дать команде заряд», — рассказал болельщик Александр Обозников.

В начале второй партии лидировала «Ленинградка». Видимо, поддержка болельщиков девушкам помогла — счет 6:8. Но и другая команда не растерялась и быстро сравняла счет, началась затяжная борьба — 14:14, 16:16. Но удачные атаки Виктории Руссу увеличили шансы на победу. Итог второй партии — 25:21снова в пользу Одинцова.

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«После того, как мы посмотрели, какая у нас команда, мы воодушевились. Надеемся, займем хорошее место, а наш тренер продвинется еще дальше», — отметила болельщица Вера Холина.

Третий сет проходил на равных. «Ленинградка» всеми силами старалась заполучить победные очки. Но к середине партии «Заречье» все же вырвалось вперед. В итоге подмосковная команда победила в сете и в первом матче чемпионата со счетом 3:0.

Источник фото: телеканал «360»

«Заречье» и «Ленинградка» — давние соперники. В прошлом сезоне они встречались пять раз. Трижды победителями становилась подмосковная команда. И на этот раз спортсменки вырвали победу.

«Тот случай, когда у одной команды все получается, а у другой ничего. Мы оказались психологически не готовы к этому матчу. Играли совершенно не в то, что готовили», — подытожил главный тренер ВК «Ленинградка» Александр Кашин.

Следующий матч пройдет уже 19 октября. Подмосковная команда отправится в Минск, где встретится с «Минчанкой».