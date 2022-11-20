Эксклюзив 20 ноября 2022, 17:07 «Интрига будет». Победить на чемпионате мира в Катаре сможет любая сборная Агент РФС Еремин назвал сборные Испании и Германии в числе фаворитов на ЧМ-2022 в Катаре РИА «Новости»

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На чемпионате мира в Катаре будет царить атмосфера особенной интриги, претендовать на победу будут не только явные фавориты, рассказал «360» российский футболист, агент РФС Олег Еремин. По его словам, в числе возможных победителей все те же команды — сборные Испании, Аргентины, Франции и Германии.

«Болел бы за наших, но наших нет — поэтому болеть буду за качественный футбол, но думаю, что интрига будет, чемпионом может стать кто угодно. <…> Как мне кажется, чемпионом может стать команда, которую никто не считает очевидным фаворитом. А фавориты те же — Аргентина, Испания, Франция и Германия», — отметил собеседник «360».

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Еремин рассказал, что «выстрелить» на мундиале могут многие футболисты — даже те, которых не занесли в список потенциальных звезд турнира.

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«От Месси я знаю, чего ожидать, а качество игры Роналду будет зависеть от его физического и психоэмоционального состояния. <…> Есть Килиан Мбаппе, но здесь многое будет зависеть от расклада», — отметил бывший российский футболист. Он уточнил, что чемпионаты мира хороши своей непредсказуемостью и интригой, но в Катаре очевидных результатов будет не так много.

Футбольный эксперт Андрей Малосолов рассказал, что будет болеть на мундиале сербскую сборную. Еще он поддержит команду Ирана — потому что она оказалась в одной группе со спортсменами из Англии и США.