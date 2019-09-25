Интервью регбиста из России привело в восторг иностранцев. Видео
После проигрыша российской команды по регби команде Самоа на Кубке мира капитан сборной Василий Артемьев дал интервью, которое поразило зарубежных болельщиков.
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Видео было опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.
На прекрасном английском без малейшего акцента Василий Артемьев сообщил, что несмотря на поражение со счетом 9:34, сборная России предана игре и становится только сильнее.
Комментаторы обратили внимание на его произношение, и назвал интервью блестящим. Болельщики признались, что Василий Артемьев отныне станет их любимым игроком. Некоторые сообщили, что теперь будут болеть за Россию.
Следующая встреча российской сборной по регби с командой Ирландии состоится 3 октября. Со сборной Шотландии отечественные спортсмены сыграют 9 октября.