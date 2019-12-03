Интерактивный музей истории Олимпийских игр открылся в Сочи

Музей открыли на базе Российского международного олимпийского университета (РМОУ). Экспозиция состоит из отдельных зон, посвященных летним и зимним играм. Отдельное место заняла летопись Олимпиады в Сочи.

Также посетители музея могут попробовать себя в некоторых видах спорта: все желающие могут протестировать спортивные тренажеры и побывать в роли бобслеиста и выйти на биатлонную трассу.