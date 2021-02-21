«Интер» разгромил «Милан» на чемпионате Италии

«Интер» с разгромным счетом одержал победу над «Миланом» в миланском дерби, которое прошло в рамках 23-го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счетом 3:0. В матче отличились Лаутаро Мартинес, который забил голы в ворота противников на 5-й и 57-й минутах, и Ромелу Лукаку, чей гол был реализован на 66-й минуте.

«Интер» набрал 53 очка и увеличил отрыв до четырех очков от идущего следом «Милана», уточнило РИА «Новости».

Впереди у «Интера» встреча с «Дженоа». Матч пройдет 28 февраля. В этот же день «Милан» сыграет на выезде с «Ромой».

Накануне «Эвертон» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла при пустых трибунах на стадионе «Энфилд» и окончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. «Эвертон» не мог одержать победу на этом стадионе больше 20 лет. В следующем туре «Ливерпуль» встретится в гостях с идущим последним «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет 28 февраля. «Эвертон» примет «Саутгемптон» 1 марта.