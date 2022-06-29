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    29 июня 2022, 20:13

    «Интер» отказался от подписания Роналду

    Артур Блянихов

    Миланский «Интер» не захотел покупать португальского футболиста Криштиану Роналду. Об этом написала «Политика Сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным издания, Роналду рассматривал вариант с переходом в «Интер», однако руководство команды отказалось от подписания бомбардира. По словам инсайдера, боссы миланского клуба сделали ставу на более молодых футболистов, чьи зарплатные требования гораздо ниже, чем у титулованного португальца.

    Летом прошлого года Роналду вернулся в стан «Манчестер Юнайтед». В минувшем розыгрыше чемпионата Англии он отыграл за клуб 38 матчей и записал в свой актив 24 мяча, а также отметился тремя результативными передачами.