«Интер» отказался от подписания Роналду

Миланский «Интер» не захотел покупать португальского футболиста Криштиану Роналду. Об этом написала «Политика Сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным издания, Роналду рассматривал вариант с переходом в «Интер», однако руководство команды отказалось от подписания бомбардира. По словам инсайдера, боссы миланского клуба сделали ставу на более молодых футболистов, чьи зарплатные требования гораздо ниже, чем у титулованного португальца.

Летом прошлого года Роналду вернулся в стан «Манчестер Юнайтед». В минувшем розыгрыше чемпионата Англии он отыграл за клуб 38 матчей и записал в свой актив 24 мяча, а также отметился тремя результативными передачами.