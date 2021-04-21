«Интер» объявил о выходе из турнира Суперлиги

Руководство итальянского футбольного клуба «Интер» подтвердило, что команда вышла из Суперлиги. Ранее проект покинули все английские клубы.

«Мы всегда стремимся дать болельщикам лучший футбольный опыт. Инновации и инклюзивность — часть нашей ДНК с момента основания. Наше обязательство со всеми заинтересованными сторонами улучшить футбольную индустрию никогда не изменится», — сообщили на официальном сайте футбольного клуба.

Руководство клуба отметило, что футбол должен быть заинтересован в улучшении своих соревнований, чтобы радовать болельщиков по всему миру.

«С этим видением мы продолжим работать вместе со всеми заинтересованными сторонами ради будущего спорта, который мы все любим», — сообщили на сайте.

В понедельник, 19 апреля, 12 сильнейших футбольных клубов Европы объявили о создании Суперлиги, которая станет альтернативой еврокубкам под эгидой УЕФА. Против создания лиги выступили представители футбольных сообществ большинства европейских стран. Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что не допустит игроков клубов Суперлиги к участию в чемпионатах мира и Европы.

В результате из 12 клубов-основателей турнир покинули восемь клубов, никаких объявлений пока не сделали «Реал», «Барселона», «Милан» и «Ювентус». Однако итальянский журналист спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо заявил, что «Милан» планирует также покинуть проект.