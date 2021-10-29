«Интер» готов расстаться с Эриксеном

Миланский «Интер» рассматривает вариант с продажей хавбека Кристиана Эриксена. После того, как он перенес сердечный приступ, ему временно запретили заниматься спортом. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на профильные СМИ.

У Эриксена случился сердечный приступ во время матча между Финляндией и Данией в рамках чемпионата Европы-2020. Медики спасали его прямо на футбольном поле, а затем доставили футболиста в больницу.

Представители «Интера» объяснили, что после произошедшего итальянские медицинские власти запретили игроку заниматься спортом в нынешнем сезоне.