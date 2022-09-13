Inside RPL: названы условия ухода тренера Циннбауэра из «Локомотива» | 360°

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Inside RPL: названы условия ухода тренера Циннбауэра из «Локомотива»

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Тренер Йозеф Циннбауэр может покинуть «Локомотив», если команда проиграет «Краснодару» на Кубке России. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на Telegram-канал Inside RPL.

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По данным источника, новым кандидатом на эту должность является наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. Руководство клуба не возражает против его ухода. Сам тренер также хочет попробовать свои силы в «Локомотиве».

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