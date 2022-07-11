Иностранцы смогут оформить карту болельщика на «Госуслугах»

Иностранцы могут оформить карту болельщика на «Госуслугах». Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры, передало РИА «Новости».

Иностранцу для получения карты болельщика нужно завести учетную запись на «Госуслугах». Для этого на странице регистрации нужно выбрать пункт «Другой способ регистрации». Потом необходимо указать свою электронную почту и ФИО. Данные следует вписывать латинскими буквами, так же, как они написаны в паспорте.

После этого на электронную почту придет письмо от «Госуслуг» со ссылкой, на которую нужно перейти. При указании телефона на него придет СМС с кодом, который нужно указать на «Госуслугах». После завершения регистрации иностранцу остается только пройти процедуру получения карты болельщика. Она одинакова для всех, отметили в Минцифры, написал RT.

Сервис по оформлению карты болельщика заработал на «Госуслугах» 4 июля. Без этой карты не получится посетить матчи Российской премьер-лиги, писало РИА ФАН.