Иностранным спортсменам разрешили вернуться в Россию

Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться обратно в Россию. При этом все прибывшие обязаны будут пройти двухнедельный карантин.

«Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин», — сообщается на сайте правительства.

В Кабмине отметили, что такое решение поможет возобновить тренировки спортивным организациям. В том числе вернуться к тренировкам смогут футбольные клубы, представленные в Российской премьер-лиге.

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить сезон Российской премьер-лиги с 21 июня. При этом игры будут проходить при пустых трибунах. Футбольные соревнования приостановили в России в марте из-за распространения коронавируса. Президент Владимир Путин 11 мая объявил о переходе к постепенной отмене ограничений в стране.