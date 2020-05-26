Иностранные игроки РПЛ вернулись в Россию
Российская премьер-лига заявила, что все иностранные игроки и сотрудники вернулись в страну. Сергей Прядкин, президент РПЛ, считает, что это говорит о возобновлении сезона. Об этом сообщил RT.
«Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе», — сказал Прядкин.
По его словам, возвращение иностранных сотрудников и игроков говорит о завершении первого этапа подготовки к возобновлению сезона. Он был прерван из-за пандемии коронавирусной инфекции.