Иностранные игроки РПЛ вернулись в Россию

«Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе», — сказал Прядкин.

По его словам, возвращение иностранных сотрудников и игроков говорит о завершении первого этапа подготовки к возобновлению сезона. Он был прерван из-за пандемии коронавирусной инфекции.