Иностранные болельщики смогут попасть в Россию на Евро-2020 без виз

Иностранные болельщики смогут попасть в Россию без виз, чтобы посетить матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Для этого им потребуется только «паспорт болельщика» и ПЦР-тест на коронавирус. Изменения в документы подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на релизе оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге. В нем сказано, что владельцы билетов на матчи в Санкт-Петербурге смогут попасть в Россию без виз. Им достаточно иметь «паспорт болельщика», а также отрицательный результат теста на коронавирус.

«В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола. При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир», — отметил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

При этом приехавшие на игры болельщики смогут находиться в России до 12 июля. Сам чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах мира. Петербург примет сразу семь матчей.

Попасть в страну смогут не только болельщики, но и иностранные граждане, а также лица без гражданства, которые примут участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. К ним относятся официальные делегации UEFA, персонал, участвующий в подготовке и проведении турнира, участники матчей. Кроме того, в список попадают представители СМИ и волонтеры. Они смогут приехать в РФ в упрощенном порядке.