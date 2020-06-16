    16 июня 2020, 17:16

    Инна Гончаренко: важно, чтобы родители были союзниками тренера, а не наоборот

    Артур Блянихов

    Заслуженный тренер России Инна Гончаренко пояснила «Экспресс газете», что родители спортсменов должны быть союзниками тренеров. Она выразила сожаление, что зачастую бывает наоборот.

    «Раньше, лет 20 назад, родители не спорили с тренерами, смотрели нам в рот. А потом все изменилось», — обратила внимание собеседница издания.

    По ее словам, некоторые родители пытаются руководить тренерским процессом. Они покупают все необходимое для тренировок и выступлений, вкладывают в ребенка деньги. Если же из него ничего не получилось, то они винят в этом тренера.

    «Были случаи, когда с подачи родителей фигуристы пропускали тренировки. Уезжали отдохнуть или подзаработать, а мама и папа их покрывали», — рассказала Гончаренко. Она добавила, что молодой спортсмен становится своенравным, когда добивается успехов, а у его родителей порой сносит крышу от гордости.