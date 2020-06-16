Инна Гончаренко: важно, чтобы родители были союзниками тренера, а не наоборот

«Раньше, лет 20 назад, родители не спорили с тренерами, смотрели нам в рот. А потом все изменилось», — обратила внимание собеседница издания.

По ее словам, некоторые родители пытаются руководить тренерским процессом. Они покупают все необходимое для тренировок и выступлений, вкладывают в ребенка деньги. Если же из него ничего не получилось, то они винят в этом тренера.

«Были случаи, когда с подачи родителей фигуристы пропускали тренировки. Уезжали отдохнуть или подзаработать, а мама и папа их покрывали», — рассказала Гончаренко. Она добавила, что молодой спортсмен становится своенравным, когда добивается успехов, а у его родителей порой сносит крышу от гордости.