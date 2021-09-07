Инфантино раскритиковал срыв матча между Бразилией и Аргентиной

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино резко отреагировал на срыв матча между Бразилией и Аргентиной на отборочном туре чемпионата мира. Об этом сообщило РИА ФАН.

Инфантино заявил, что был шокирован этим происшествием. Также он добавил, что сложившиеся проблемы нужно решать.

«Некоторые официальные лица, полиция, сотрудники службы безопасности вышли на поле через несколько минут после начала игры, чтобы забрать нескольких игроков — это безумие, но нам нужно решать эти проблемы», — рассказал президент FIFA.

Уточняется, что матч не состоялся из-за нарушений по коронавирусу несколькими игроками Аргентины.