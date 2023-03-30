Спорт 30 марта 2023, 00:05 Индонезию лишили права проводить молодежный ЧМ по футболу

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ФИФА (Международная федерация футбола) решила перенести из Индонезии чемпионат мира среди молодежных сборных. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу PSSI (Федерацию футбола Индонезии).

«ФИФА хотела бы подчеркнуть, что, несмотря на это решение, она по-прежнему привержена активной помощи PSSI в процессе преобразования индонезийского футбола после трагедии, произошедшей в октябре 2022 года», — говорится в сообщении.

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Новое место проведения чемпионата объявят в ближайшем будущем. Сроки проведения — с 20 мая по 11 июня.

Уточняется, что губернатор Бали Ваян Костер призвал не допустить израильскую сборную до участия, поскольку у Индонезии и Израиля нет официальных дипломатических отношений. В итоге FФИФА наложила санкции на PSSI и отказала стране в проведении турнира.