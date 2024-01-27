27 января 2024, 17:27
Индиец Бопанна стал самым возрастным чемпионом Australian Open
Теннисисты Эбден и 43-летний индиец Бопанна выиграли АО в парном разряде
Индийский теннисист Рохан Бопанна и австралийский спортсмен Мэттью Эбден стали победителями мужского парного турнира Australian Open. Об этом сообщил «Спорт-экспресс».
Теннисисты одержали победу над итальянцами Симоне Болелли и Андреа Вавассори со счетом 7:6 (7:0), 7:5. Матч продлился один час 40 минут.
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Индийцу Рохану Бопанне 43 года, чемпионом Australian Open он стал впервые. По информации «Спорт-экспресс».
Австралийцу Эбдену 36 лет. Титул чемпиона турнира «Большого шлема» теннисист завоевывает уже во второй раз — в 2022 году спортсмен одержал победу на Уимблдонском турнире.
Ранее бывшая первая ракетка мира Борис Беккер рассказал о фаворите финала Australian Open. По его мнению, лучше всего в решающем матче себя покажет итальянец Янник Синнер. Беккер отметил, что россиянин Даниил Медведев провел на корте слишком много времени, поэтому он может уступить сопернику.
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