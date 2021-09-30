inc-news: кандидатура Тедеско заинтересовала два немецких клуба

В услугах бывшего главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско заинтересованы два немецких клуба. Об этом сообщил сайт inc-news.ru.

Интерес к экс-наставнику «красно-белых» проявляет руководство «Герты» и «Айнтрахта». После шестого тура эти клубы занимают в Бундеслиге соответственно 12-е и 14-е места. Уточняется, что Тедеско возглавлял российский клуб с 2019 по 2021 год. Под его руководством спартаковцы заняли второе место на чемпионате РФ.