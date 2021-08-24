Император Японии объявил летние Паралимпийские игры открытыми

Император Японии Нарухито официально объявил летние Паралимпийские игры открытыми. Они продлятся до 5 сентября.

Церемония открытия Паралимпиады проходит на Национальном стадионе в Токио. Людей на трибунах нет. Из-за коронавируса мероприятие и все соревнования решили проводить без зрителей.

Российские спортсмены будут выступать как команда Паралимпийского комитета России (Russian Paralympic Committee, RPC).

Знаменосцами сборной стали двукратная паралимпийская чемпионка в беге на 1500 метров Елена Паутова и 10-кратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин.

Паралимпийские игры в Токио должны были пройти в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии.

Незадолго до открытия Игр в японской столице прошли протесты против соревнований. Сообщалось даже о столкновениях с полицией.

Спортивный функционер Андрей Малосолов ранее в беседе с «360» поделился ожиданиями от выступления российских паралимпийцев. Он заявил, что они могут победить в видах спорта, в которых на большой Олимпиаде в Токио россияне в этом году остались без золота, например в волейболе.