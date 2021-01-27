Иммунолог рассказал, как вернуться к спорту после COVID-19

Любителям спорта, перенесшим коронавирус, потребуется около месяца на восстановление. Не нужно нагружать организм сразу, советует врач-иммунолог Илья Кукин.

«Поначалу вам будет не хватать выносливости из-за биохимических процессов, которые происходили в организме, когда разрушались клетки, в том числе мышечные. Именно поэтому, когда вы выходите на прежнюю мощность, организм не может дать необходимой силы», — сказал он «Вечерней Москве».

По словам врача, многие спортсмены-любители совершают ошибку, перегружая свой организм сразу после выздоровления. В этот период «иммунитет еще слаб», а организм не в состоянии принимать такие нагрузки.

«Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок», — уверен иммунолог.

Кукин добавил, что исчезновение симптомов ОРВИ еще не означает полного выздоровления. Человек может не замечать отека тканей или ухудшения дыхания. Однако если их игнорировать, можно получить осложнения.

Перед началом тренировок специалист порекомендовал проконсультироваться с врачом.