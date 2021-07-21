Абсолютное большинство жителей России — 97% — не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет защищать честь страны на Олимпиаде в Токио. Это показали результаты опроса ВЦИОМ. С ними ознакомилось РИА «Новости».

«Абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом, 1% назвал трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене», — сказано в сообщении.

При этом 77% опрошенных знают, что Олимпийские игры состоятся в Токио в июле–августе этого года. За ходом соревнований намерен следить 61% опрошенных. При этом 15% сказали, что будут регулярно смотреть трансляции состязаний, где будут участвовать российские спортсмены и где можно надеяться на призовые места. Еще 36% планируют смотреть трансляции интересных им видов спорта. Вообще за ходом Олимпиады не будут следить 38% респондентов.

Среди тех, кто все же будет наблюдать за Олимпиадой, больше всего людей, интересующихся легкой атлетикой. Таких 33%. Еще 31% нравятся водные виды спорта, 23% — художественная гимнастика, 15% — футбол и 14% — волейбол.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. В среду, 21 июля, стало известно, что Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском городе Брисбен.