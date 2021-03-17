Защитника столичного «Спартака» Илью Кутепова вызвали в российскую сборную по футболу для подготовки к играм отборочного этапа чемпионата мира, который состоится в следующем году. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным издания, Кутепов заменит Андрея Жирова, который выступает за немецкий «Зандхаузен». Руководство клуба предупредило РФС, что защитник может пропустить тренировочные сборы в России из-за коронавирусных ограничений.

«РФС и тренерско-административный штаб национальной команды будут внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости оперативно реагировать и вносить изменения в состав сборной», — отмечается в сообщении.