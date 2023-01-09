09 января 2023, 14:15
Илья Скроботов ушел из ФК «Зенит»
Защитник Илья Скроботов покинул петербургский футбольный клуб «Зенит». Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу команды сине-бело-голубых.
Руководство клуба пожелало футболисту успехов в дальнейшей карьере и поблагодарило его за игру и самоотдачу.
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Напомним, Илья Скроботов пришел в основной состав в начале 2018 года. Где продолжит свою спортивную карьеру 22-летний футболист, пока не известно.
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ФК Зенит
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