Илья Леонов выразил уверенность, что ЧМ-2021 по пляжному футболу останется в России
Наставник национальной сборной по пляжному футболу Михаил Лихачев и его заместитель Илья Леонов выразили уверенность, что у России есть высокие шансы на то, что она примет чемпионат мира в 2021 году, несмотря на санкции WADA. Об этом сообщило ИА НСН.
«Шансы на то, что ЧМ-2021 года оставят в России есть и они достаточно высоки», — подчеркнул Леонов.
По его словам, в пляжном футболе не все так просто, поскольку не так много стран может себе позволить проводить подобные соревнования. Он напомнил, что после Нового года станет ясно, будет ли Россия проводить ЧМ-2021 или нет. При этом тренер заверил, что все будет нормально и чемпионат останется у РФ, а национальная сборная будет играть под российским флагом.