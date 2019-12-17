Илья Леонов выразил уверенность, что ЧМ-2021 по пляжному футболу останется в России

«Шансы на то, что ЧМ-2021 года оставят в России есть и они достаточно высоки», — подчеркнул Леонов.

По его словам, в пляжном футболе не все так просто, поскольку не так много стран может себе позволить проводить подобные соревнования. Он напомнил, что после Нового года станет ясно, будет ли Россия проводить ЧМ-2021 или нет. При этом тренер заверил, что все будет нормально и чемпионат останется у РФ, а национальная сборная будет играть под российским флагом.