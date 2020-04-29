Илья Геркус: у «Локомотива» была возможность приобрести Дзюбу

«Была такая возможность, и сам Артем был согласен. Но по трансферу понимания мы не достигли», — признался собеседник издания.

По его словам, Дзюба обладает своеобразной манерой игры и вокруг него можно строить нападение. По мнению Геркуса, бомбардиру нужен второй нападающий в подыгрыше. Он заметил, что в «Зените» у Дзюбы сложился замечательный дуэт с иранцем Сердаром Азмуном.

«Такого игрока на тот момент в „Локомотиве“ не наблюдалось. Точнее был Фарфан. И Дзюба мог создать тандем с ним, но это больше гипотетические рассуждения», — отметил Геркус.

В свою очередь спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил уверенность, что сейчас для «Зенита» настало самое благоприятное время, чтобы продать Сердара Азмуна.

«Такой игрок нужен „Наполи“. „Зенит“, конечно, выкатит ценник. Сейчас самое время продавать, если думать о бизнесе. Можно заработать миллионов 25, и „Наполи“ может согласиться», — предположил журналист.