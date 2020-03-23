Илья Геркус прокомментировал экономическую ситуацию в российском футболе

Специалист сообщил, что на данный момент сложно оценить убытки, так как не ясно, как долго будет продолжаться карантин. По его словам, возобновление Чемпионата России по футболу может произойти в мае. Тогда и можно судить об убытках.

Геркус считает, что обнулить сыгранные матчи — странно. Так как непонятно как распределять путевки в еврокубки. Он считает, что футбольный календарь сдвинется на месяца два-три.

Эксперт предложил возможный вариант решения экономической проблемы, связанной с коронавирусом и скачком курсов доллара и евро.

«У всех клубов такая ситуация: поступление доходов к ним резко прекратилось, а расходы остались почти прежними. Логично, чтобы прозвучало: коли мы попали в такой форс-мажор, давайте скинем ползарплаты футболистам на время простоя. Думаю, это значительно помогло бы клубам», — заявил он.