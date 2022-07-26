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    26 июля 2022, 12:16

    Илья Абаев назвал лучшего российского вратаря в РПЛ

    Артур Блянихов

    Экс-голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев рассказал «Матч ТВ», какого вратаря он считает лучшим в России.

    По мнению Абаева, лучшим голкипером в России является капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Он заметил, что у футболиста есть мотивация играть дальше.

    «Он провел 300 матчей на ноль. При профессиональном подходе он может играть и до 40 лет. Посмотрим, захочет ли», — цитирует Абаева RT.

    Также он отметил вратаря российской сборной Матвея Сафонова и другого игрока Илью Лантратова.

    «Илья — сильный голкипер, я был с ним вместе еще в „Локомотиве“. Он трудолюбивый парень, думаю, у него хорошее будущее», — допустил Абаев.