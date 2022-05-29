IIHF допустила, что отстранит сборную России по хоккею от соревнований еще на сезон

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) не исключила, что сборные России и Белоруссии могут отстранить от соревнований еще на год. Об этом заявил вице-президент IIHF Петр Бржиза.

Об отстранении сборных РФ и Белоруссии от участия в чемпионате мира по хоккею, который пройдет в 2023 году в Финляндии и Латвии, стало известно 27 мая. Бржиза заявил, что национальные команды не будут играть весь сезон-2022/23, написала «Газета.ru».

«У IIHF один конгресс в сентябре, один в мае. Если конфликт России и Украины будет продолжаться, то через год мы сможем принять точно такое же решение на следующий сезон», — добавил он.

Россия не участвует в чемпионате мира по хоккею, который проходит сейчас в Финляндии. В воскресенье, 29 мая, состоится финал турнира. В нем сыграют финская сборная и команда Канады.