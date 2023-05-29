Спорт 29 мая 2023, 12:44 Ихтиандры и богатыри приняли участие в костюмированных соревнованиях по SUP-борду в Москве Московские костюмированные соревнования по SUP-борду приняли более 600 человек Unsplash

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В столице в рамках фестиваля «Рыбная неделя в Москве» прошли костюмированные соревнования по SUP-борду. В них приняли участие более 600 человек. Среди них — богатыри, ихтиандры и даже Бабы-Яги, рассказало АГН «Москва» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Участники прошли дистанцию в шесть километров. Маршрут флотилии пролегал вдоль обновленных по программе „Мой район“ московских набережных», — говорится в сообщении.

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Первое место среди профессионалов-мужчин занял тренер Российской федерации серфинга (дисциплина «Доска с веслом») Иван Ширшов. Он прошел дистанцию за 36 минут и шесть секунд.

Среди женщин-профессионалов лучший результат у серебряного призера чемпионата мира 2022 года Натальи Новицкой, — 40 минут 27 секунд.

В рамках фестиваля на выходных также прошел чемпионат по рыбной ловле на набережной парка Горького. В нем приняли участие около 500 человек. Победители и призеры получили удочки и снасти.

Конкурс организовали вечером, когда рыба клюет больше всего. Пойманную добычу отпустили обратно в Москву-реку.