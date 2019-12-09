Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев считает, что WADA совершило ошибку, когда отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. По его мнению, нужно разбираться с отдельными спортсменами, которые, предположительно нарушили кодекс Всемирного антидопингового агентства. Об этом он заявил в беседе с «360».

Это глупое решение, страна здесь ни при чем. Если есть каике-то факты, они должны были обвинить спортсменов и исключить этих спортсменов, кто нарушил кодекс WADA. Видно, что [решение] ангажировано. Их задача была не разобраться со спортсменами, а обвинить страну. Я не понимаю, что они будут делать, если Россия не будет принимать и проводить соревнования

Россию отстранили от участия в Олимпиаде-2020 Подробнее

По его мнению, CAS (Спортивный арбитражный суд) должен отменить это решение. Кремлев отметил, что в мире мало стран, которые имеют большой опыт и хорошие условия для проведения международных соревнований.

Кремлев также считает, что российским спортсменам не стоит ехать на спортивные мероприятия под нейтральным флагом. В качестве довода он приводит слова знакомых ему спортсменов.

«Мне спортсмены говорят так: „Мы едем не ради олимпийской медали, мы едем ради того, чтобы встать на пьедестал и чтобы играл наш гимн и поднялся наш флаг“. Боксеры говорят так», — заявил генсек Федерации бокса России.

Кроме того, что исполком WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах и соревнованиях, Российское антидопиноговое агентство потеряло статус соответствия.

Уже в июне 2020 года пройдет Чемпионат Европы по футболу, где Россия является одной из принимающих соревнование стран. А в конце июля в Японии состоится открытие летних Олимпийских игр. Будет ли Россия принимать участие в ЧЕ и Олимпиаде, пока не понятно.