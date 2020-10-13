Игры женской волейбольной команды «Динамо» проведут без зрителей

Грядущие матчи женской волейбольной команды «Динамо» проведут без болельщиков по причине распространения COVID-19, сообщили на официальном сайте московского клуба.

«В связи с непростой эпидемиологической обстановкой и во избежание распространения коронавирусной инфекции ближайшие домашние матчи „Динамо“ в суперлиге пройдут без зрителей», — процитировал представителей «Динамо» сайт газеты «Вечерняя Москва».

Сотрудники клуба пожелали всем здоровья и призвали беречь себя.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил список лучших футболистов прошлого сезона. В него вошли 33 игрока.