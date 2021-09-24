Игры НМХЛ состоятся на Ямале через неделю

первые игры НМХЛ состоятся через неделю на Ямале. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

На матч в Салехард прилетят две воронежские команды. 2 и 3 октября состоятся игры с ХК «Россошь», а 6 и 7 октября — с «ЭкоНива-Бобров». На данный момент эти команды занимают второе и третье место в турнирной таблице. «Ямал» же на данный момент занимает восьмое место среди 11 команд, выступающих в конференции «Запад». Команде удалось набрать два очка.

Ранее акция «Чисто хоккей» стартовала в Петербурге. Акция рассчитана на привлечение внимания к проблемам загрязнения воздуха.