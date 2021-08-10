Комментатор раскритиковал игру Дзюбы на чемпионате

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что футболист Артем Дзюба плохо сыграл в первых матчах чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По его мнению, если так продолжится дальше, то его посадят на скамейку запасных. Орлов добавил, что тут может сыграть роль и конфликт Дзюбы с новым тренером Валерием Карпиным. Тем более, что футболист сейчас не в лучшей форме.

«Черчесов позволял себе кого-то брать или не брать. Валерий Карпин точно будет брать только тех, кто сейчас в прекрасной форме», — уверен Орлов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Артем Дзюба будет играть в национальной команде, если сможет принести ей пользу. Карпин сказал, что его личные отношения с игроком не повлияют на это.