Игровую карьеру завершил Арьен Роббен

Бывший хавбек сборной Нидерландов по футболу Арьен Роббен на своей странице в Instagram объявил о завершении игровой карьеры. Об этом сообщил RT.

«Это очень тяжелый выбор. Хочу поблагодарить всех за теплоту и поддержку!» — написал футболист. Сайт inc-news напомнил, что Роббен выступал за ПСВ, мюнхенскую «Баварию», мадридский «Реал» и лондонский «Челси». В составе немецкой команды он выиграл Лигу чемпионов, а с голландской сборной завоевал бронзовые и серебряные медали чемпионатов мира.