Игроку НБА с коронавирусом угрожали расправой. Он специально трогал микрофоны на пресс-конференции

Игрок команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта» Руди Гобер получил положительный тест на коронавирус. Перед этим он решил пошутить и специально облапал все микрофоны во время пресс-конференции. За выходу он извинился, но все равно столкнулся с угрозами смертью.

Руди Гобер в начале марта выступал на пресс-конференции. Баскетболиста спросили, как он относится к ситуации с коронавиурсом, на что тот начал демонстративно трогать все микрофоны. Позже стало известно, что тест спортсмена на инфекцию дал положительный результат.

«Мне поступали смертельные угрозы. Я был на передовой всего этого, мне много чего поступало, но в то же время я был счастлив, что, возможно, смог спасти тысячи и тысячи жизней и защитить многих людей от заражения», — цитирует Гобера издание The Salt Lake Tribune.

Спортсмен извинился за неудачную шутку и отметил, что поступок действительно выставил его в неудачном свете.

«Это действительно заставило меня выглядеть плохо и сделало меня похожим на кого-то, кто не заботится о жизни других людей, о благосостоянии других людей — кем-то, кем я не являюсь», — заключил баскетболист.

После получения результатов исследования матчи НБА приостановили на неопределенный срок. Пандемия привела к тому, что многие спортивные мероприятия отменили или перенесли на другие даты по всему миру. Коронавирусом уже заражены более 1,8 миллиона человек.