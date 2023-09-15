Спорт 15 сентября 2023, 00:20 Игроков молодежного «Реала» арестовали за секс-видео с несовершеннолетней flickr.com

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Трех футболистов молодежной команды мадридского «Реала» и одного игрока резервной команды «Реал Мадрид Кастильи» задержали за распространение интимного видео 16-летней девушкой. Другие спортсмены клуба также под подозрением, написала газета El Confidencial.

На футболистов пожаловалась мать девушки. Она заявила, что ее дочь вступила в связь с одним из игроков по обоюдному согласию. Их секс в ночном клубе попал на видео, но девушку заверили, что его удалили. Как выяснилось позже, футболисты распространили эти кадры в мессенджере WhatsApp.

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Руководство «Реала» сообщило, что в клубе знают о задержании футболистов и примут все необходимые меры после получения более подробной информации.

Согласно испанским законам, распространение фото и видео сексуального характера без согласия участников запрещено. Юным футболистам грозит штраф или лишение свободы на срок от трех месяцев до года.

В ноябре 2021 году Версальский суд приговорил игрока «Реала» и сборной Франции Карима Бензема к условному сроку за шантаж с интимным видео в отношении бывшего полузащитника национальной команды Матье Вальбуэна.