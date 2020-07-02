Игроки «Зенита» записали обращение к выпускникам

Первые экзамены начинаются уже завтра — 3 июля. Ученики 11-х классов, которые намерены в этом году поступать в ВУЗы, будут сдавать ЕГЭ. В честь этого баскетболисты записали для них видеобращение с поддержкой.

Участие в этом приняли некоторые спортсмены клуба: Тим Абромайтис, Антон Пушков, Матеуш Понитка и Владислав Трушкин. Они подчеркнули важность ЕГЭ для всех абитуриентов.

«ЕГЭ — это не сама цель, а средство ее достижения», — заявил Пушков.

Матеуш Понитка отметил, что сегодня особенно важно получить образование. Еще один петербургский баскетболист Владислав Трушкин напомнил, что, несмотря на сложности, нельзя забывать наслаждаться этим временем, а Тим Абромайтис подытожил все вышесказанное традиционным: «Ни пуха, ни пера!».

«Мы желаем всем выпускникам верить в свои силы, хорошо сдать экзамены и продолжать двигаться к своей цели! Удачи!», — написали под видео спортсмены.