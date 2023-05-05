Спорт 05 мая 2023, 13:47 Игроки ЦСКА выйдут в майках в поддержку Шведа во время матча с «Зенитом» Игроки ЦСКА выйдут в майках с изображением баскетболиста Шведа на матче с «Зенитом» РИА «Новости»

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Баскетболисты московского ЦСКА поддержат своего игрока Алексея Шведа, который попал в больницу после избиения. Команда выйдет на матч против петербургского «Зенита» в майках в поддержку спортсмена. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба в комментарии ТАСС.

«На трехминутной разминке и представлении команд игроки будут в майках в поддержку Алексея [Шведа]», — заявили представители ЦСКА.

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Группа людей в ночь на 2 мая избила Шведа около ресторана в центре Москвы. Его экстренно госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Жена баскетболиста Анастасия рассказала «360», что поводом для конфликта стал проигрыш ее мужа в недавнем матче.

Полиция сообщила о задержании трех подозреваемых, им предъявили обвинение по статье УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам». Однако они не признали свою вину. Президент ЦСКА Андрей Ватутин 4 мая сообщил, что Шведу стало лучше, врачи не видят необходимости проводить операцию.