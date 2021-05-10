Игроки «Спартака» вышли на поле в футболках с портретом Тедеско

Футболки с изображением главного тренера Доменико Тедеско надели на домашний матч против команды «Химки» футболисты «Спартака». Фотографию с «новой формой» пресс-служба московского клуба опубликовала на своей странице в Twitter.

Портрет Тедеско сопровождает цитата: «Фанаты „Спартака“ страстные и эмоциональные — мне это очень нравится».

Для Доменико Тедеско игра против «Химок» — это последний домашний матч в качестве тренера «Спартака». В конце прошлого года он объявил, что не намерен продлевать контракт с московским клубом.

Последний матч сезона «Спартак» проведет в Грозном. 16 мая столичные футболисты выйдут на поле против «Ахмата».

Как напомнила «Газета.ru», в турнирной таблице «Спартак» занимает третье место с 53 очками. Чемпионский титул досрочно достался петербургскому «Зениту», который в матче 28-го тура обыграл столичный «Локомотив» со счетом 6:1.