Игроки НХЛ рассказали о традиции ужина новичков

22-летний Илья Самсонов стал 15-м российским вратарем, дебютировавшим в НХЛ. Он выиграл уже два матча подряд — на Лонг-Айленде и в Далласе. Спортивный мир с замиранием сердца ждет, одержит ли Самсонов третью подряд победу в следующем мачте.

"Я уже комфортнее чувствую себя за воротами. Мне ребята помогают. Друг другу все подсказываем. И я должен больше брать инициативу на себя, играть клюшкой, делать подсказки. Думаю, это со временем придет. Все-таки я только второй матч в НХЛ провел. Уже намного лучше себя чувствую. Буду стараться и помогать команде, как могу».

Спортсмен рассказал и о языковом барьере, который он постепенно преодолевает: «У нас в команде все только на английском. Даже с русскоязычными ребятами на площадке только так. <…> В общении с ребятами уже комфортно себя чувствую. Чуть-чуть стесняешься разговаривать, но все равно нормально получается».

Самсонов пока не смог назвать дату «ужина новичков», но об этой традиции рассказали более опытные коллеги.

«Ужин новичков — через эту традицию проходят все молодые хоккеисты лиги. Выражается она в том, что парни, которые проводят первый сезон в НХЛ, скидываются и снимают хороший ресторан на всю команду. Выходит приличная сумма с каждого дебютанта, отдают по 4-5 тысяч долларов», — описал действо Алексей Ковалев.

«Тогда в „Чикаго“ собралось три-четыре новичка. То есть стол стоил в районе 15-20 тысяч долларов. На ужин ходили 25 игроков, а еще персонал. Это был мясной ресторан в Лас-Вегасе. Было очень вкусно. Только ребята, кто постарше, заказывали самые дорогие бутылки вина. Поэтому счет немножко вырос», — описал свой «ужин» бывший форвард «Аризоны» и «Чикаго», а теперь нападающий СКА Виктор Тихонов