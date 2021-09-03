Игроки НХЛ поедут на Олимпиаду-2022 в Пекине

Игроки Национальной хоккейной лиги получили разрешение на участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Хоккеистов могут отозвать из-за небезопасных эпидемических условий.

Руководство НХЛ заключило соответствующее соглашение с Ассоциацией игроков НХЛ и Международной федерацией хоккея (IIHF), сообщили в пресс-службе IIHF. Переговоры длились несколько месяцев.

«Знаю, что могу говорить от имени хоккейных фанатов со всего мира. Мы приветствуем решение вернуть на Олимпиаду лучший хоккей с шайбой», — сказал президент IIHF Рене Фазель, поблагодарив все заинтересованные стороны за оказанную поддержку и проделанную кропотливую работу.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли подчеркнул, что игроки НХЛ страстно относятся к выступлениям за свои страны.

«Мы очень рады, что нам удалось заключить соглашения, которые позволят возобновить лучшие по качеству соревнования на олимпийской арене», — отметил он.

За НХЛ и Ассоциацией игроков лиги оставили возможность отслеживать ситуацию с COVID-19 и не отправлять спортсменов на соревнования при угрозе их здоровью.