Спорт 22 декабря 2022, 04:01 Игроки марокканской сборной пожертвуют бедным семьям призовые за участие в ЧМ-2022

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Члены сборной Марокко по футболу пожертвуют бедным соотечественникам призовые деньги, которые они получили за участие в чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

Марокканским футболистам удалось занять четвертое место на прошедшем мундиале. Они получили 25 миллионов долларов призовых и решили пожертвовать их бедным семьям Марокко.

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Чемпионат мира завершился в минувшее воскресение. Сборная Аргентины завоевала золотые медали, обыграв в финале французов. Сборная Хорватии попала на третье место.

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