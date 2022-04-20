Игроки «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» провели матч в траурных повязках в память о сыне Роналду

В перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии футболисты «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» сыграли в черных траурных повязках. Таким образом они выразили соболезнования нападающему «Манчестера» Криштиану Роналду, у которого умер новорожденный сын.

Инициативу «Манчестер Юнайтед» на ношение черных нарукавных повязок в «Ливерпуле» поддержали, сказано на официальном сайте команды Роналду.

«„Манчестер Юнайтед“ подал запрос на ношение черных нарукавных повязок, и „Ливерпуль“ согласился», — указано в публикации.

Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес ждали двойню. 18 апреля футболист сообщил, что у него родились мальчик и девочка, при этом мальчик не выжил.

В этой связи нападающий пропустил игру с «Ливерпулем». Встреча завершилась проигрышем «Манчестера» со счетом 0:4.

Криштиану Роналду 37 лет, в настоящее время он выступает за английский «Манчестер Юнайтед». Ранее играл за португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Ювентуса». У Роналду четверо детей, матери трех из них неизвестны. Всех их футболист воспитывает сам.