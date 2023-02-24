Спорт 24 февраля 2023, 17:36 Игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо предоставили российское гражданство Путин предоставил российское гражданство футболистам Малкому и Клаудиньо РИА «Новости»

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Игрокам петербургского футбольного клуба «Зенита» Малкому и Клаудиньо предоставили гражданство России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Малкому 25 лет, Клаудиньо — 26. Спортсмены имеют золото Олимпиады, которое получили в составе сборной Бразилии. Малком играет за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо присоединился к команде в 2021-м.

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Контракты обоих спортсменов с петербургским футбольным клубом рассчитаны до конца сезона-2026/27. «Зенит» проведет благотворительный товарищеский матч с турецкой командой «Фенербахче». Игра состоится 23 марта. По данным СМИ, собранные со встречи деньги направят на помощь пострадавшим от мощнейших землетрясений, которые прошли в Турции с начала февраля.

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Также российский лидер 24 февраля предоставил российское гражданство французскому журналисту Адриану Боке, который является также волонтером и активно освещает происходящие в Донбассе события. В январе журналист подал заявку на предоставление гражданства России. Таким образом он планирует обезопасить себя и дочь.