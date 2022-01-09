Игрока НБА оштрафовали на $25 тысяч за мат при разговоре с журналистами

Форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл перешел на мат во время общения с журналистами. За это баскетболиста оштрафовали на 25 тысяч долларов.

«Нападающий „Нью-Йорк Никс“ Джулиус Рэндл был оштрафован на 25 тысяч долларов за вопиющее использование ненормативной лексики во время интервью для СМИ», — сообщила пресс-служба НБА.

Спортивная лига напомнила, что после тренировки 5 января баскетболист дал комментарии журналистам, используя мат. Нецензурные ответы Рэндла прозвучали и на следующий день после победы «Никса» над «Бостон Селтикс».

Во время игры спортсмен позволил себе показать нецензурный жест болельщикам. Фанаты освистывали игрока в первой половине встречи. Как заявил Рэндл, он решил таким образом попросить людей на трибунах помолчать.

После решения о штрафе баскетболист выложил пост в извинениями в своем Instagram.

«Я понимаю, что своими действиями я также представляю лигу, клуб и город, я должен был вести себя по-другому и выражаться более профессионально и более уместно», — написал он.

В текущем сезоне НБА Рэндл провел 37 матчей. В среднем игроку удавалось набрать 19,6 очка.