Спорт 21 февраля 2023, 22:45 Игрока «Челси» Аспиликуэта выписали из больницы

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Из больницы выписали капитана «Челси» Сесара Аспиликуэта, передает RT со ссылкой на пресс-службу лондонского клуба.

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Аспиликуэта получил травму во время матча с «Саутгемптоном» в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги. На 74-й минуте игрок «Саутгемптона» Секу Мара при попытке пробить через себя попал бутсой в голову Аспиликуэты. В результате испанец получил сотрясение мозга и угодил в больницу.