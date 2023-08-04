Спорт 04 августа 2023, 16:27 Игрок «Зенита» столкнулся с проблемами в Европе из-за русского паспорта Защитника «Зенита» Караваев не попал на самолет в Чехию из-за русского паспорта РИА «Новости»

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Защитник футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Караваев столкнулся со сложностями в Европе из-за русского паспорта. Игрок рассказал об этой ситуации изданию Sport24.

Футболист собирался лететь из Стамбула в Прагу и шесть часов ждал пересадку. Когда Караваев наконец подошел к выходу, ему сообщили, что Чехия не пускает людей с русскими паспортами.

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«Пришлось срочно менять планы и брать билет до Вены — в Австрию пустили без проблем», — рассказал защитник «Зенита».

В Вене игрока петербургского клуба встретил чешский футболист Мартин Йиранек. Он специально приехал в Австрию, чтобы забрать Караваева. Они потратили еще три часа, чтобы добраться до Праги на автомобиле.

На обратном пути у игрока «Зенита» тоже возникли проблемы. Он летел из Амстердама в Петербург с пересадкой. Первый рейс задержали, поэтому футболист чуть не опоздал на второй самолет. Багаж загрузить не успели и довезли только на следующий день.

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